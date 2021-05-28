Доделать блоки для сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок1208 просмотров

сделать несколько поп-апов для готового сайта (обратная связь, задать вопрос)

4 года назад
guest_16208171378098
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

starburg2
Евгений 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Работаем не первый раз, все супер) качество, скорость и общение
Постоянный заказчик, наконец-то загнал на площадку за отзывом, спасибо еще раз))

Заявки фрилансеров

starburg2
Евгений 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Анна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 отзывов
4 года назад
Юрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
2 отзыва
4 года назад
Алексей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Анна
 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Милана
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
4 года назад
Дарья
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
4 года назад
Данил
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Никита
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виктория
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
София
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Наталья
 
51 год
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Евгений
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
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год назад
26 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
14 минут назад
42 отзыва
4 года назад
Андрей
 
44 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
52 отзыва
4 года назад
Данияр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
19 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 отзыва
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