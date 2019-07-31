UI UX/Web дизайнер

Привет! Меня зовут Павел, я надежный и адекватный дизайнер для вашего проекта.

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Около года я работаю и развиваюсь в сфере дизайна интерфейсов. До этого 2 года занимался логотипами, полиграфией, соцсетями и прочим графическим дизайном.

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 Чем я смогу вам помочь:

— дизайн лендингов и одностраничных сайтов

— дизайн корпоративных сайтов и порталов

— дизайн интернет магазинов

— доработка дизайна готовых сайтов

— дизайн мобильных приложений

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 Оформленные работы можно посмотреть тут

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 Я работаю по следующей схеме:

1. Мы созваниваемся(или списываемся), чтобы обсудить все детали проекта.

2. Я провожу анализ вашей ниши, изучаю конкурентов и потребности ЦА.

3. Исходя из информации, полученной в первых пунктах, я формирую прототип со всеми блоками и текстами. На данном этапе мы утверждаем структуру будущего сайта.

4. После утверждения прототипа я отрисовываю полноценный дизайн главной страницы

5. После утверждения дизайна прорабатываются все внутренние страницы и адаптивные версии

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Цены, сроки и условия оплаты обговариваются индивидуально.

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 А еще я

— быстро отвечаю и всегда на связи

— адекватно отношусь к критике

— часто выполняю работу раньше обещанных сроков

— после завершения проекта бесплатно вношу мелкие правки

 Контакты

Behance: https://www.behance.net/growthdesigner

Dribbble: https://dribbble.com/growthdesigner

VK: https://vk.com/growthdesigner

Instagram: https://www.instagram.com/titov.dsgn/

Пишите, буду рад вам помочь!