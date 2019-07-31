kartizzol

Павел kartizzol

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UI UX/Web дизайнер

Привет! Меня зовут Павел, я надежный и адекватный дизайнер для вашего проекта.

Около года я работаю и развиваюсь в сфере дизайна интерфейсов. До этого 2 года занимался логотипами, полиграфией, соцсетями и прочим графическим дизайном.

 Чем я смогу вам помочь:

— дизайн лендингов и одностраничных сайтов

— дизайн корпоративных сайтов и порталов

— дизайн интернет магазинов

— доработка дизайна готовых сайтов

— дизайн мобильных приложений

 Оформленные работы можно посмотреть тут

 Я работаю по следующей схеме:

1. Мы созваниваемся(или списываемся), чтобы обсудить все детали проекта.

2. Я провожу анализ вашей ниши, изучаю конкурентов и потребности ЦА.

3. Исходя из информации, полученной в первых пунктах, я формирую прототип со всеми блоками и текстами. На данном этапе мы утверждаем структуру будущего сайта.

4. После утверждения прототипа я отрисовываю полноценный дизайн главной страницы

5. После утверждения дизайна прорабатываются все внутренние страницы и адаптивные версии

Цены, сроки и условия оплаты обговариваются индивидуально.

 А еще я

— быстро отвечаю и всегда на связи

— адекватно отношусь к критике

— часто выполняю работу раньше обещанных сроков

— после завершения проекта бесплатно вношу мелкие правки

Контакты

Behance: https://www.behance.net/growthdesigner

Dribbble: https://dribbble.com/growthdesigner

VK: https://vk.com/growthdesigner

Instagram: https://www.instagram.com/titov.dsgn/

Пишите, буду рад вам помочь!

Дизайн лендингаДизайн мобильного приложенияДизайн главной страницы
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
diepower
Самир 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Правки в дизайне мобильного приложения
Работал с Павлом, все делает вовремя и как результат отличный! Рекомендую!
Отличный заказчик! Всегда четкая постановка задачи и быстрая обратная связь, рекомендую
Ответный отзыв
guest_16019221222565
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Обработать фотографии
Работа выполнена быстро и качественно. Большое спасибо!
Надежный и ответственный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
kir_titov
Кирилл 
43 годаВеликобритания
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Анимация интерфейса для портфолио на behance.
Павел сделал для меня две анимации интерфейса, работу выполнил быстро и качественно. Все поправки внес за один день. Буду обращатся в будущем! Спасибо Вам.
Спасибо за интересный проект, было приятно поработать!)
Ответный отзыв
lenabelyavskaya
Елена 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Разработать логотип
Рекомендую! Быстро, качественно. Павел учел все пожелания и точно попал в точку с лого) Спасибо!
Было легко найти общий язык и прийти к подходящему варианту. Спасибо за заказ)
Ответный отзыв
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$7
10 баллов
4 года назад
Дизайн 1 страницы
Отлично! Работа выполнена очень быстро и качественно
Было приятно поработать, спасибо
Ответный отзыв