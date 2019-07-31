Привет! Меня зовут Павел, я надежный и адекватный дизайнер для вашего проекта.
⠀
Около года я работаю и развиваюсь в сфере дизайна интерфейсов. До этого 2 года занимался логотипами, полиграфией, соцсетями и прочим графическим дизайном.
⠀
Чем я смогу вам помочь:
— дизайн лендингов и одностраничных сайтов
— дизайн корпоративных сайтов и порталов
— дизайн интернет магазинов
— доработка дизайна готовых сайтов
— дизайн мобильных приложений
⠀
Оформленные работы можно посмотреть тут
⠀
Я работаю по следующей схеме:
1. Мы созваниваемся(или списываемся), чтобы обсудить все детали проекта.
2. Я провожу анализ вашей ниши, изучаю конкурентов и потребности ЦА.
3. Исходя из информации, полученной в первых пунктах, я формирую прототип со всеми блоками и текстами. На данном этапе мы утверждаем структуру будущего сайта.
4. После утверждения прототипа я отрисовываю полноценный дизайн главной страницы
5. После утверждения дизайна прорабатываются все внутренние страницы и адаптивные версии
⠀
Цены, сроки и условия оплаты обговариваются индивидуально.
⠀
А еще я
— быстро отвечаю и всегда на связи
— адекватно отношусь к критике
— часто выполняю работу раньше обещанных сроков
— после завершения проекта бесплатно вношу мелкие правки
Контакты
Behance: https://www.behance.net/growthdesigner
Dribbble: https://dribbble.com/growthdesigner
VK: https://vk.com/growthdesigner
Instagram: https://www.instagram.com/titov.dsgn/
Пишите, буду рад вам помочь!
- Дашборд для управления автомойкой59 просмотров
- Трекер сна72 просмотра
- Главная страница для спортивного портала64 просмотра
- Сервис поиска отелей69 просмотров
- Лендинг для сервиса автоподбора35 просмотров
- Редизайн сайта мини-отеля34 просмотра
- Страница товара для магазина рюкзаков38 просмотров
- Первый экран для промо-страницы наручных часов49 просмотров
- Первый экран для мебельного интернет-магазина39 просмотров
- Интернет-магазин спортивных товаров46 просмотров