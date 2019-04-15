diepower

Самир diepower

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
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  • Qt C++ запись видео с экрана

    Здравствуйте, требуется реализовать программку, которая затем будет внедрена в другую, существующую программу написанную на Qt C++... При запуске программы начать видео запись экрана, например 1 минуту, после чего положить файл в какую-то папку. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Фронтенд программист ReactJs

    Нужен фроненд разработчик, для продолжения работы над проектом, ориентировочно несколько недель, дальше нужна будет поддержка кода, поэтому предлагайте, пожалуйста, стоимость часа за которую готовы работать. Знание React. Опыт с ...

    Next.js
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Laravel API CORS fix

    Здравствуйте, есть практически нулевой проект, в котором есть авторизация, и пара методов.. но ничего не работает на удаленном сервере из-за политики CORS.. пробовал в заголовках разрешать, но ничего не удается.. нужна помощь

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Magento разработчик

    нужен модуль для magento. модуль простой, но более подробно при детальном обсуждении, а в двух словах задача модуля - в корзине, перед добавлением товара нужно пользователю предоставить некий функционал выбора... допустим ...

    Magento
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перерисовать логотип

    Здравствуйте, на примере готового логотипа с интернета нужно такой же логотип подрисовать в течении ближайшего времени.. нужно будет 2 цвета, цветной и чб

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Angular js программист

    Здравствуйте, занялся изучением ангуляра, нужны периодические консультации более опытного программиста.. задачи пока базового уровня, например объяснить почему вылезает та или иная ошибка. Сейчас проблема с localStorage... я храню результат авторизации в ...

    AngularJavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Laravel программист

    Здравствуйте, нужна помощь ларавель программиста Есть не сложная с точки зрения разработки задача, нужно помочь ее грамотно реализовать. + по возникающим вопросам дальше консультировать. Предпочтение имеющему опыт с админкой Voyager Жду, ...

    Laravel
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Flutter программист

    Здравствуйте, нужна помощь flutter программиста пока очень простые задачи, например помощь в доделывании авторизации, исправить ошибки. + по ходу появятся другие вопросы.

    Flutter
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

kartizzol
Павел 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Правки в дизайне мобильного приложения
Отличный заказчик! Всегда четкая постановка задачи и быстрая обратная связь, рекомендую
Работал с Павлом, все делает вовремя и как результат отличный! Рекомендую!
Ответный отзыв
sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Laravel API CORS fix
Laravel
Очень интересная задача. Получилось так, что решили ее вместе:) Самир очень приятный в общении человек. Рекомендую.
Спасибо за помощь с фреймворком laravel!!! Ценю за ответственный подход и упорный труд! Рекомендую!
Ответный отзыв
kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Перерисовать логотип
Точное постановление задачи и быстрая коммуникация, моментальная оплата РЕКОМЕНДУЮ
Просто супер! рекомендую работать и не задумываясь, очень быстро прислал готовую работу, молодец! Спасибо большое!
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