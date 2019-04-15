Здравствуйте, требуется реализовать программку, которая затем будет внедрена в другую, существующую программу написанную на Qt C++... При запуске программы начать видео запись экрана, например 1 минуту, после чего положить файл в какую-то папку. ...
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Нужен фроненд разработчик, для продолжения работы над проектом, ориентировочно несколько недель, дальше нужна будет поддержка кода, поэтому предлагайте, пожалуйста, стоимость часа за которую готовы работать. Знание React. Опыт с ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
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требуется внести ряд корректировок в дизайне мобильного приложения.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, нужно на сервере centos установить прокси и пустить мой трафик через сервер.Системное программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, есть практически нулевой проект, в котором есть авторизация, и пара методов.. но ничего не работает на удаленном сервере из-за политики CORS.. пробовал в заголовках разрешать, но ничего не удается.. нужна помощьВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
нужен модуль для magento. модуль простой, но более подробно при детальном обсуждении, а в двух словах задача модуля - в корзине, перед добавлением товара нужно пользователю предоставить некий функционал выбора... допустим ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, на примере готового логотипа с интернета нужно такой же логотип подрисовать в течении ближайшего времени.. нужно будет 2 цвета, цветной и чбЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, занялся изучением ангуляра, нужны периодические консультации более опытного программиста.. задачи пока базового уровня, например объяснить почему вылезает та или иная ошибка. Сейчас проблема с localStorage... я храню результат авторизации в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужна помощь ларавель программиста Есть не сложная с точки зрения разработки задача, нужно помочь ее грамотно реализовать. + по возникающим вопросам дальше консультировать. Предпочтение имеющему опыт с админкой Voyager Жду, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужна помощь flutter программиста пока очень простые задачи, например помощь в доделывании авторизации, исправить ошибки. + по ходу появятся другие вопросы.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад