Qt C++ запись видео с экрана

Здравствуйте, требуется реализовать программку, которая затем будет внедрена в другую, существующую программу написанную на Qt C++...

При запуске программы начать видео запись экрана, например 1 минуту, после чего положить файл в какую-то папку.

Затем этот файл будет загружаться на сервер, но это уже отдельная история, для начала нужно просто записать экран некоторое кол-во времени..

Требования к программе:

1. длительность записи - например 1 минута

2. должна работать на винде и на линуксе.

3. размер на выходе у видео файла должен быть адекватный, сопоставимый с другими аналогичными программами, например у меня есть несколько программ, которые записывают экран и за минуту записи получается файл размером ~2мб... Этот пункт важен, так как были примеры кода, когда минута записи занимала сотни мегабайт...