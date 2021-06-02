Qt C++ запись видео с экрана

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Закрыт2 заявки1278 просмотров

Здравствуйте, требуется реализовать программку, которая затем будет внедрена в другую, существующую программу написанную на Qt C++...

При запуске программы начать видео запись экрана, например 1 минуту, после чего положить файл в какую-то папку.

Затем этот файл будет загружаться на сервер, но это уже отдельная история, для начала нужно просто записать экран некоторое кол-во времени..

Требования к программе:

1. длительность записи - например 1 минута

2. должна работать на винде и на линуксе.

3. размер на выходе у видео файла должен быть адекватный, сопоставимый с другими аналогичными программами, например у меня есть несколько программ, которые записывают экран и за минуту записи получается файл размером ~2мб... Этот пункт важен, так как были примеры кода, когда минута записи занимала сотни мегабайт...

4 года назад
diepower
Самир 
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Виктор
 
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