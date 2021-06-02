Разработать снайпер бота для Pancakeswap

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Мне нужен бот, который определяет, когда новая ликвидность добавляется в пул AMM (Automatic Market Maker) на децентрализованной бирже Pancakeswap (работает в интеллектуальной цепочке Binance в сети bep20).

Бот должен его обнаружить и немедленно совершить сделку по моим параметрам, таким как адрес контракта BSC, цена газа, макс. цена покупки токена, цена продажи токена, количество токенов для покупки / продажи, проскальзывание.

Нам также нужна функция автоматической продажи токенов перед любым из трех случаев (в зависимости от того, что наступит раньше):

1) снятие ликвидности; 2) начало продажи первого токена; 3) отсутствие торгов определенное время.Обязательные требования100% открытый код. Язык программирования любой.[/table]