Программа для cбоpа зaдaнной инфоpмaци с paзличных caйтов, фильтpaция, pacпредeлениe coбpaнных дaнныx по указанным файлам. Работа программы на Win7, 8, 10. ТЗ высылаем только по запросу, всем заинтересованным. После создания, все исходники на ...
Разработать снайпер бота для Pancakeswap
[table]
Мне нужен бот, который определяет, когда новая ликвидность добавляется в пул AMM (Automatic Market Maker) на децентрализованной бирже Pancakeswap (работает в интеллектуальной цепочке Binance в сети bep20).
Бот должен его обнаружить и немедленно совершить сделку по моим параметрам, таким как адрес контракта BSC, цена газа, макс. цена покупки токена, цена продажи токена, количество токенов для покупки / продажи, проскальзывание.
Нам также нужна функция автоматической продажи токенов перед любым из трех случаев (в зависимости от того, что наступит раньше):
1) снятие ликвидности; 2) начало продажи первого токена; 3) отсутствие торгов определенное время.Обязательные требования100% открытый код. Язык программирования любой.[/table]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужна возможность автоматически создавать файл для публикации в интернет из имеющихся нескольких файлов pdf, которые лежат в одной папке на локальном диске. (примеры файлов отправим на почту) Порядок действий в программе, которые ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо средствами и в парадигме Qt\C++ написать класс для полного парсинга статичного SVG файла в команды G-Code ! G-Code должен быть универсальным по отношению к контроллерам, то есть ни каких прошивкозависимых G2\G3\G5 быть не должно ...Закрыт4 года назад
API https://ttblaze.iifl.com/doc/marketdata/Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Програму скину в личные сообщения Вот пример https://drive.google.com/file/d/1fR3FE1Y9qppDmtbA_5TSfpK5BMdPJOXn/view?usp=sharingПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Мне нужно программно реализовать непрерывное вейвлетное преобразование на языке Python. У меня есть одна программа, которая это делает, но мне нужен свой код на Python. Могу вам отправить данную программу, а также текстовые файлы (в ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Задание в прикрепленном файле. В общем ничего сложного, можно сделать с нуля новую либо я скину уже готовую задачу, но ее нужно исправить , а именно убрать «вышитые» адреса. Прога на питоне. Работа легкая , ...Закрыт4 года назад
Задача: написать бота для телеграм, который мониторит блокчейны Binance smart chain на предмет транзакций по списку адресов, который формирует пользователь.Функции бота:добавить адрес(а) - поведение бота по-умолчанию - любое входящее сообщение считать адресом. Если текст является ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрытнет даты
Нужно написать авторизацию на C++, которую нельзя будет обойти в 1 jmp инструкцию Соответственно авторизация типа bool auth; if(api.data() == true) auth = true; не подойдётПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать blur effect для бг обычного ImGui. Имеется код того самого блюра на DX9 при надобности дам егоЗакрыт4 года назад