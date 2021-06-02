Создание на Qt5 устройства аналогичного QPrinter ...

Необходимо средствами и в парадигме Qt\C++ написать класс для полного парсинга статичного SVG файла в команды G-Code ! G-Code должен быть универсальным по отношению к контроллерам, то есть ни каких прошивкозависимых G2\G3\G5 быть не должно все на базовых G0\G1.

Для написания класса (пусть условное имя будет например GCodePrinter) применить классы : QPainter + QPaintDevice + QPaintEngine ... с реализацией виртуальных методов QPaintEngine::drawEllipse(...), QPaintEngine::drawLines(...), и т.д...

Класс должен быть реализован полностью включая все методы а так же сигналы и слоты необходимые для обработки ошибок в процессе загрузки и парсинга SVG файла.

Требование по интерфейсу класса (GCodePrinter) готов подробно пояснить коллеге заинтересованному в выполнении данного заказа !