Создание на Qt5 устройства аналогичного QPrinter ...

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Необходимо средствами и в парадигме Qt\C++ написать класс для полного парсинга статичного SVG файла в команды G-Code ! G-Code должен быть универсальным по отношению к контроллерам, то есть ни каких прошивкозависимых G2\G3\G5 быть не должно все на базовых G0\G1.

Для написания класса (пусть условное имя будет например GCodePrinter) применить классы : QPainter + QPaintDevice + QPaintEngine ... с реализацией виртуальных методов QPaintEngine::drawEllipse(...), QPaintEngine::drawLines(...), и т.д...

Класс должен быть реализован полностью включая все методы а так же сигналы и слоты необходимые для обработки ошибок в процессе загрузки и парсинга SVG файла.

Требование по интерфейсу класса (GCodePrinter) готов подробно пояснить коллеге заинтересованному в выполнении данного заказа !

4 года назад
guest_16226330737112
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Иван
 
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