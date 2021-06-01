Написать код на Python

Мне нужно программно реализовать непрерывное вейвлетное преобразование на языке Python. У меня есть одна программа, которая это делает, но мне нужен свой код на Python. Могу вам отправить данную программу, а также текстовые файлы (в них 1 столбец данных), по которым программа работает и может построить графики.