Написать авторизацию в приложении на C++

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки1085 просмотров

Нужно написать авторизацию на C++, которую нельзя будет обойти в 1 jmp инструкцию

Соответственно авторизация типа bool auth; if(api.data() == true) auth = true; не подойдёт

4 года назад
dizarray
Мазаев 
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