Скачать данные с биржи Binance

Основная идея проекта - создать простую CNN с 1-2 сверточными слоями, которая сможет распознавать совпадения слов из разных баз данных. У меня есть файл .csv с разными названиями из баз данных в ...
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История котировок стакана (снапшот 1 раз в секунду) BTCUSDT
Order book snapshot, level 2 (S_DEPTH)
Файл с описанием
https://disk.yandex.ru/i/h63pgDk3i3a44w
Консольное или винформс приложение на C#
Заявки фрилансеров
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