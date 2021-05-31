Скачать данные с биржи Binance

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Закрыт2 заявки1093 просмотра

История котировок стакана (снапшот 1 раз в секунду) BTCUSDT

Order book snapshot, level 2 (S_DEPTH)

Файл с описанием

https://disk.yandex.ru/i/h63pgDk3i3a44w

Консольное или винформс приложение на C#

4 года назад
jshapen
Сергей 
54 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Игорь
 
41 год
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2 года назад
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Дмитрий
 
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