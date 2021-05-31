Необходимо сделать бота работающего на API Binance для автоматизации повторения трейдерских операций на разных аккаунтах. Простыми словами ниже. Есть аккаунт на котором ведется торговая деятельность. Необходимо что бы как только на этом аккаунте выставлялсь/исполнялись ...
Веб-приложение для удаленного доступа к базе данных
Веб-приложение на Apex Oracle.
Регистрация доступна только для Администратора (для регистрации всех сотрудников) с возможностью удалить и заблокировать учетную запись сотрудника.
Авторизация для остальных сотрудников.
Разный доступ к информации (Бухгалтеру бухгалтерия, директор может просматривать все и тд - уровень доступа устанавливает администратор).
Удаленный доступ к базе, возможность удалять/изменять и добавлять документы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $55
Нужно создать софт для автоматизации действий с сервисом tiktop_free. Бот должен будет делать задания в тиктоке, чтобы получать баллы на сайте tiktop-freeПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Конструктор для сувениров с персональным дизайном для дальнейшего интегрирования с сайтом. Подробности в прикрепленном ТЗ.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Програма ''Текстовый редактор'' в C++. Обычный текстовый редактор И описание действий в програме ( обьяснение строчек )Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
+ перенос парсеров на хостингПрикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
1) Первая программа реализует алгоритм DES (зашифровка и расшифровка). Имеется выбор txt файла для шифрования, выбор куда сохранить файл с зашифрованным текстом, кнопки зашифровать, расшифровать, окно с вводом ключа (8 битного для DES, иначе выводится ...Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Требуется программа для пакетного преобразования фотографий из эквидистантной проекции в грани куба и обратно.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50
Любой канал можно спарсить прямо из телеграма , сделав выгрузку, выгружаются все файлы и сообщения. https://s.mail.ru/gDtY/t8xfy5Kgz Нужно сделать то же самое на питоне: чтобы выгружался весь канал - сообщения и все ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно написать прогу для блока винды чтоб если запустили прогу то она заблочила комппо функционалу нужно чтобы было на автозапуске вела логи время дату. Бюджет 50-70 долларов. Или называйте свою цену.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $90
В кратце о задаче требуется реализовать веб сервер на базе nestjs адаптер fastify. В рамках веб сервера нужно будет реализовать несколько обработчиков POST запросов. В проекте используется движок hasura. Данный движок генерирует события на изменения ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад