Веб-приложение для удаленного доступа к базе данных

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Закрыт2 заявки1003 просмотра

Веб-приложение на Apex Oracle.

Регистрация доступна только для Администратора (для регистрации всех сотрудников) с возможностью удалить и заблокировать учетную запись сотрудника.

Авторизация для остальных сотрудников.

Разный доступ к информации (Бухгалтеру бухгалтерия, директор может просматривать все и тд - уровень доступа устанавливает администратор).

Удаленный доступ к базе, возможность удалять/изменять и добавлять документы. 

4 года назад
guest_1622517901959
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