Веб-приложение для удаленного доступа к базе данных

Веб-приложение на Apex Oracle.

Регистрация доступна только для Администратора (для регистрации всех сотрудников) с возможностью удалить и заблокировать учетную запись сотрудника.

Авторизация для остальных сотрудников.

Разный доступ к информации (Бухгалтеру бухгалтерия, директор может просматривать все и тд - уровень доступа устанавливает администратор).

Удаленный доступ к базе, возможность удалять/изменять и добавлять документы.