Задача разработать front- / backend
Реализовать веб сервер на базе NestJS
В кратце о задаче требуется реализовать веб сервер на базе nestjs адаптер fastify. В рамках веб сервера нужно будет реализовать несколько обработчиков POST запросов. В проекте используется движок hasura. Данный движок генерирует события на изменения и добавления данных в таблицы. Данное событие прилетает на вебхук в виде POST запроса с информацией о изменившейся или добавленной строке.На данный момент в проекте есть веб сервер на базе nest. Но реализацию этой бизнес логики лучше написать в виде отдельного веб сервера. Далее все это заворачивается в докер контейнерВ рамках метода нужно будет отправлять запрос в firebase для реализации push уведомления. Для получения данных для сообщения можно делать обращение к GraphQL апиКонкретика. Событие в какой таблице и вид шаблона сообщения вроде описаны в документеПодробнее о работе Event Trigger в hasura читать тут https://hasura.io/docs/latest/graphql/core/event-triggers/payload.html
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