Пересобрать программу, закончить проект - до 5 июня.

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка708 просмотров

Нужно пересобрать браузерную игру с помощью Sciter SDK по рабочему макету.Знание html , CSS , JavaScript В идеале знать Sciter , TisriptСделать нужно все к четвергу. В пятницу полная отладка Для винды и мака Исходники на гитлабе, но, судя по всему не все, придется дополнять. Макеты все есть - и есть дизайнер. Но нужен опытный человек умеющий работать быстро. Бюджет может быть увеличен.ТЗ уже поменялось, но прикрепляю старое для понимания - принципиально все осталось так же, за исключение отдельных некритичных.На картинках скрины с работающего прототипа, все это надо заново пересобрать, добавить недостающие игры ( их пишет другой человек)

CSSHTMLJavaScript
4 года назад
morizono
Олег 
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3 месяца назад
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Артём
 
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10 лет в сервисе
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4 года назад