Пересобрать программу, закончить проект - до 5 июня.

Нужно пересобрать браузерную игру с помощью Sciter SDK по рабочему макету.Знание html , CSS , JavaScript В идеале знать Sciter , TisriptСделать нужно все к четвергу. В пятницу полная отладка Для винды и мака Исходники на гитлабе, но, судя по всему не все, придется дополнять. Макеты все есть - и есть дизайнер. Но нужен опытный человек умеющий работать быстро. Бюджет может быть увеличен.ТЗ уже поменялось, но прикрепляю старое для понимания - принципиально все осталось так же, за исключение отдельных некритичных.На картинках скрины с работающего прототипа, все это надо заново пересобрать, добавить недостающие игры ( их пишет другой человек)