Написать простой код на Python

Реализовать декоратор, который на вход принимает путь к файлу и функция parser. Декоратор построчно считывает файл и каждую строку отдает в парсер, парсер каждую строку преобразует в аргументы функции. Далее эти аргументы последовательно попадают в декорирующую функцию (те вызывается декорируемая функция с полученными аргументами). По итогу, декоратор должен возвращать функцию, которая отдает итерируемый объект, в котором последовательно содержаться значения декорируемой функции, полученные при подстановке аргументов из файла.

ВАЖНО: показать работу вашего декоратора, то есть создать файл и функцию парсер, и применить декоратор к какой-либо функции. Одна строка == один вызов декорируемой функции.