Подбор и покупка комплектующих на ПК

Добрый день, нужен бот на любой системе, который на определённых сайтах при появлении интересующего товара будет выдавать уведомление о его доступности, важным плюсом будет возможность сразу добавлять или даже покупать эти товары моментально.

Обязательные требования:

Обязательное уведомление о появлении товара в любом мессенджере

Ручной или автоматически выбор необходимого товара

(дополнительно) Возможность добавлять или даже моментально покупать выбранный товар при его появлении