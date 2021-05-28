Требуется программа для игры в покер, которая сканирует покерные столы, определяет рум, сканирует их в реальном времени и передает в другую программу, которая передает эту информацию в пиосолвер и выводит информацию с него в диалог ...
Подбор и покупка комплектующих на ПК
Добрый день, нужен бот на любой системе, который на определённых сайтах при появлении интересующего товара будет выдавать уведомление о его доступности, важным плюсом будет возможность сразу добавлять или даже покупать эти товары моментально.
Обязательные требования:
Обязательное уведомление о появлении товара в любом мессенджере
Ручной или автоматически выбор необходимого товара
(дополнительно) Возможность добавлять или даже моментально покупать выбранный товар при его появлении
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