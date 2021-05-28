Подбор и покупка комплектующих на ПК

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Закрыт3 заявки7464 просмотра

Добрый день, нужен бот на любой системе, который на определённых сайтах при появлении интересующего товара будет выдавать уведомление о его доступности, важным плюсом будет возможность сразу добавлять или даже покупать эти товары моментально.

Обязательные требования:

Обязательное уведомление о появлении товара в любом мессенджере

Ручной или автоматически выбор необходимого товара

(дополнительно) Возможность добавлять или даже моментально покупать выбранный товар при его появлении

4 года назад
guest_16222123796273
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Заявки фрилансеров

Денис
 
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