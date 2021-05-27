Создание программы на ардуино

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Закрыт2 заявки1371 просмотр

Написать алгоритм и программу работы комплекса датчиков для робота на ардуино.

1) Ультрозвуковые датчики по передней части робота прямо направо и налево, работают постоянно для определения наличия препятствий

(показатели выводятся на дисплей в виде диаграммы как на стандартном

парктронике)

2) Лазерный датчик, подвижный на сервоприводе, включается только в том случае если 1ый датчик обнаружит приближение препятствия, может быть

несколько штук, определяет точное расстояние до предмета и его границы,

(показатели выводятся на экран ввиде цифр, но если придумать как

красиво можно отразить границы припятствия относительно объекта, нужно

обсудить)

3) Инфракрасный датчик работает всегда отражает наличие бордюра или обрыва, устанавливается под бампер направлен вниз

Все это нужно в виде кода, блок схемы и пояснением в коде что бы была понятна структура кода. Так же нужна программа где можно будет смоделировать работу всего комплекса

4 года назад
guest_1622137804677
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