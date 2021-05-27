Нужна десктопная программа под Windows для сохранения страниц (только html) с сайта https://clutch.co. То есть я в программу ввожу ссылку, скажем, https://clutch.co/directory/android-application-developers, далее указываю диапазон страниц (скажем от 10 до 50), и программа должна ...
Создание программы на ардуино
Написать алгоритм и программу работы комплекса датчиков для робота на ардуино.
1) Ультрозвуковые датчики по передней части робота прямо направо и налево, работают постоянно для определения наличия препятствий
(показатели выводятся на дисплей в виде диаграммы как на стандартном
парктронике)
2) Лазерный датчик, подвижный на сервоприводе, включается только в том случае если 1ый датчик обнаружит приближение препятствия, может быть
несколько штук, определяет точное расстояние до предмета и его границы,
(показатели выводятся на экран ввиде цифр, но если придумать как
красиво можно отразить границы припятствия относительно объекта, нужно
обсудить)
3) Инфракрасный датчик работает всегда отражает наличие бордюра или обрыва, устанавливается под бампер направлен вниз
Все это нужно в виде кода, блок схемы и пояснением в коде что бы была понятна структура кода. Так же нужна программа где можно будет смоделировать работу всего комплекса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день, Существует площадка для торговли виртуальными предметами wax.atomichub.io/market Хотелось бы создать программу-бота, которая вылавливала бы по заданным мною параметрам (названию, категории, цене) нужные мне виртуальные предметы. Иногда, при определенных обстоятельствах, ...Закрыт4 года назад
Задача - сделать "тихую" установку прокси как службы по клиику на файле, т.е. без параметров и без дополнительного подтверждения. В идеале, зашить в эту же сборку конфиг и открытие порта брандмауэра. В итоге должен ...Закрыт4 года назад
Для презентации к Диплому нужно: На языке Python написать код, который показывает следующую работу заказчика: 1) подготовить данные для анализа; 2) применить математические методы: дерево решений, регрессионный анализ с визуализацией решений с ...Закрыт4 года назад
Для презентации нужно: На языке Python написать код, который показывает следующую работу заказчика: 1) подготовить данные для анализа; 2) применить математические методы: дерево решений, регрессионный анализ с визуализацией решений с целью "предсказания ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно написать программу для оповещений, при появлении на сайте конкретных предметов с разными критериями. Сайт: https://market.csgo.com/ Коротко о сайте, и как должно работать оповещение: это сайт для продажи игровых предметов, на него обильно поступают ...Завершен4 года назад
Через гугл форму данные попадают в гугл таблицу. Нужно сделать так, чтобы при добавлении новой строки в таблицу данные из этой строки (значения ячеек) подставлялись в бланк для печати (в ячейки) на другом ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Требуется конвертер для преобразования GPS координат в десятичные. Исходные координаты в виде: 58 35.9041' 49 36.4159' Нужно получить на выходе координаты ...Завершен4 года назад
Программа 1 файлом на Python на Видновс, всего в коде 150 строк кода с комментариями. Есть 2 бага, нужно прописать и исправить. Цена обсуждается в переписке. Подробнее о 2х багах при переписке.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт4 года назад
Надо обеспечить просмотр, занос, модификацию и поиск информации из номера и фамилииЗавершен4 года назад