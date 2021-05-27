Программа для автопокупки на Atomichub.io

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок1581 просмотр

Добрый день,

Существует площадка для торговли виртуальными предметами wax.atomichub.io/market

Хотелось бы создать программу-бота, которая вылавливала бы по заданным мною параметрам (названию, категории, цене) нужные мне виртуальные предметы. Иногда, при определенных обстоятельствах, появляется Captcha, которую также нужно быстро обходить. Какие-то приятности в виде уведомлений о покупках в telegram и последующая поддержка очень приветствуются.

Жду ваших предложений по реализации, срокам, бюджету! Спасибо!

4 года назад
guest_16221380371623
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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