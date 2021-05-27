Программа для автопокупки на Atomichub.io

Добрый день,

Существует площадка для торговли виртуальными предметами wax.atomichub.io/market

Хотелось бы создать программу-бота, которая вылавливала бы по заданным мною параметрам (названию, категории, цене) нужные мне виртуальные предметы. Иногда, при определенных обстоятельствах, появляется Captcha, которую также нужно быстро обходить. Какие-то приятности в виде уведомлений о покупках в telegram и последующая поддержка очень приветствуются.

Жду ваших предложений по реализации, срокам, бюджету! Спасибо!