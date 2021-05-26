Есть небольшой скрипт на Python (109 строк), использующий библиотеку numpy и доступ к файлам. Кусок скрипта есть в приложении. Нужно преобразовать данный код в эквивалент на Nodejs, при этом допускается использовать библиотеки, аналогичные numpy ...
Написать парсер python
Автоматизировать сбор сведений о законодательстве РФ в области ИБ. Полные тексты
хранить не нужно. Требуется собирать название + номер, дату введение в действие,
последнюю версию, ведомство, разработавшее или принявшее документ, область
назначения (допустим, СКУД, СКЗИ, МЭ, ТЗИ, ПД, ГИС, контроль защищаемых помещений и
т.д.), ссылки на актуальные версии, по которым будет доступен полный текст документа.
Реализовать возможность автоматического обновления данных. Данные брать с следующих сайтов: https://habr.com/ru/post/432466/ , консультант, гарант.
Заявки фрилансеров
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