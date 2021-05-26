Написать парсер python

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки2971 просмотр

Автоматизировать сбор сведений о законодательстве РФ в области ИБ. Полные тексты

хранить не нужно. Требуется собирать название + номер, дату введение в действие,

последнюю версию, ведомство, разработавшее или принявшее документ, область

назначения (допустим, СКУД, СКЗИ, МЭ, ТЗИ, ПД, ГИС, контроль защищаемых помещений и

т.д.), ссылки на актуальные версии, по которым будет доступен полный текст документа.

Реализовать возможность автоматического обновления данных. Данные брать с следующих сайтов: https://habr.com/ru/post/432466/ , консультант, гарант.

Python
4 года назад
alexyz4561
Алексей 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Алексей
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Преобразовать код на Python в Nodejs

    Есть небольшой скрипт на Python (109 строк), использующий библиотеку numpy и доступ к файлам. Кусок скрипта есть в приложении. Нужно преобразовать данный код в эквивалент на Nodejs, при этом допускается использовать библиотеки, аналогичные numpy ...

    JavaScriptNode.jsPython
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Автоматизация процесса регистрации paypal

    Требуется софт для автоматизации процесса регистрации и верификации аккаунтов PayPal. Процесс отлажен, и должен полностью повторять все действия на видео, соответственно с рандомными задержками. Возможна капча, но можно и без нее. Регистрация производится ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Бот для покупок/продаж на сайте pancakeswap.exchange

    $150

    Необходим бот(программа для Windows), который будет напрямую взаимодействовать с сайтом pancakeswap.finance через запросы на сервер в обход графической оболочки сайта, что позволяет совершать операции быстрее чем на сайте . Необходимый функционал бота: ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка софта приложения C# (WPF)

    Необходимо доработать софт/исправить баги декстопного приложения ( WPF С#)? есть готовый софт C#, есть "неприятные" баги при эксплуатации . описание багов в приложенном файле или по ссылке ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание программы на c#

    $70

    Нужно разработать программу по учёту кадров организации на C# с привязанной базой данных My SQL что бы там было реализовано добавление, изменение, поиск и удаление записей, а также присутствовали табельные листы рабочих, то есть их ...

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Программа на си

    Задание №1 Здійснити шифрування / дешифрування інформації у файлі F1 методом решітки - символи записуються з файлу в матрицю порядку n в одному напрямку, а зчитуються в іншому.Результат криптографічної операції зберегти у файлі F2.Задание №2Структура «Багаж пасажира»:прізвище, ім’я, по батькові ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Программа на си

    $10

    Завдання: Створити однонаправлений список, що складається з додатних і від’ємних чисел типу float. Вставити після кожного від’ємного числа елемент зі значенням 0. Постановка першого завдання¶Для того, щоб створити список, потрібно створити спочатку ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Программа на си

    $5

    Завдання: Підрахувати число елементів матриці Q(9 х 11), залишок від ділення яких на п’ять дорівнює одиниці. Програма повинна виконувати такі функції: Уведення розміру вихідних матриці чи вектора.Формування масиву (матриці) за допомогою бібліотекових ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад