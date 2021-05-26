Доработка софта приложения C# (WPF)

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Закрыт7 заявок1162 просмотра

Необходимо доработать софт/исправить баги декстопного приложения ( WPF С#)?

есть готовый софт C#, есть "неприятные" баги при эксплуатации .

описание багов в приложенном файле или по ссылке

https://youtu.be/FIgsi76oe8o

Исходники есть.

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