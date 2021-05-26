Есть небольшой скрипт на Python (109 строк), использующий библиотеку numpy и доступ к файлам. Кусок скрипта есть в приложении. Нужно преобразовать данный код в эквивалент на Nodejs, при этом допускается использовать библиотеки, аналогичные numpy ...
Доработка софта приложения C# (WPF)
Необходимо доработать софт/исправить баги декстопного приложения ( WPF С#)?
есть готовый софт C#, есть "неприятные" баги при эксплуатации .
описание багов в приложенном файле или по ссылке
Исходники есть.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $70
Нужно разработать программу по учёту кадров организации на C# с привязанной базой данных My SQL что бы там было реализовано добавление, изменение, поиск и удаление записей, а также присутствовали табельные листы рабочих, то есть их ...Завершен4 года назад
Задание №1 Здійснити шифрування / дешифрування інформації у файлі F1 методом решітки - символи записуються з файлу в матрицю порядку n в одному напрямку, а зчитуються в іншому.Результат криптографічної операції зберегти у файлі F2.Задание №2Структура «Багаж пасажира»:прізвище, ім’я, по батькові ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть код на csound нужно его немного изменить, и чтобы он работал в cabbage.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Техническое задание в прикрепленном файлеПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Завдання: Створити однонаправлений список, що складається з додатних і від’ємних чисел типу float. Вставити після кожного від’ємного числа елемент зі значенням 0. Постановка першого завдання¶Для того, щоб створити список, потрібно створити спочатку ...Завершен4 года назад
- $5
Завдання: Підрахувати число елементів матриці Q(9 х 11), залишок від ділення яких на п’ять дорівнює одиниці. Програма повинна виконувати такі функції: Уведення розміру вихідних матриці чи вектора.Формування масиву (матриці) за допомогою бібліотекових ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно на python (matplotlib, numpy) написать код, который делает следующее: В полярной системе координат выводит окружности примерно так: http://prntscr.com/13e92pa Окружность #1. Имеет координаты (0:0) Окружности #2-7 ...Завершен4 года назад
- $70
Здравствуйте, мне нужна программа по учёту кадров организации на C# с привязанной базой данных My SQL с простым понятным пользователю дизайном, что бы там было реализовано добавление, изменение, поиск и удаление записей, а также присутствовали ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 года назад