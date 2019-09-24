Телеграм-бот

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Добрый день.

Не готовы взять заказ на написание телеграм-бота на Ruby on Rails?

Ruby
4 года назад
gkmako
Андрей 
52 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров