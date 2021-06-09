Разработка telegram-бота.

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  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки1810 просмотров

Нужен разработчик для написания бота. С опытом разработки. 

4 года назад
gkmako
Андрей 
52 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

b3-v3r
Илья 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$120
7 дней
Escrow
Отличное взаимопонимание и отличная работа.
Отличный заказчик, четкое постановление задачи и быстрая проверка выполнения. Буду рад сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

Руслан
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Карина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
b3-v3r
Илья 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
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