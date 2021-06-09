Разработка telegram-бота.

День добрый,буду как типичный заказчик,не знаю чего хочу. Программа нужна для диплома,тз нет,надо сделать чтобы хоть как то работала, не выглядела слишком простой,а так все равно,будет это сайт или вебприложение, или просто приложение,да хоть в ...