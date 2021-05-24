Необходимо сделать плагин для платформы Moodle. Очень интересный проект. Вся информация в личных сообщениях.
Программа для оповещений Емайл или Телеграмм
Приветствую!
Нужна программа, которая сможет быстро оповещать по СМС о том, что в Телеграмм или Емайл поступило сообщение.
*Не всегда есть возможность быстро прочитать сообщение в Телеграмме или по Емайл, поэтому нужно дополнительное оповещение на обычный мобильник в виде СМС.
Готов выслушать/оплатить любые варианты решений.
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