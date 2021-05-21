Программный модуль с использованием нейросети для определения цен

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Требуется разработать программный модуль с использованием технологий нейросети для определения цен на товары в сети интернет.

Работы скрипта вижу следующим образом:

1. Программный модуль должен иметь API для получения запроса от нашей CRM.

В запросе будет передаваться:

  • Бренд
  • Артикул или название товара
  • Страну поиска
2. После получения запроса на прогноз цены, программный модуль должен обращаться по API к парсеру A-Parser (Серверный парсер, стоит на нашем сервере, у него есть готовое API и шаблон для парсинга поисковой выдачи, его настройка и обслуживание обеспечивается силами клиента). То есть по сути мы гуглим в заданном регионе запрос типа "Бренд Название товара" - например "seneca z170reg".

3. A-Parser возвращает заданное количество ссылок на страницы из поисковой выдачи (по-умолчанию 20 штук, но это настраивается).

4. Задача нейросети проанализировать полученные веб-страницы и ответить на вопросы:

  • Продается ли на данной странице указанный продукт?
  • Указана ли цена продукта и если да, то какая?
  • Есть ли данный продукт в наличии на складе?
5. Все адреса страниц, где найден запрашиваемый товар должны возвращаться по API скрипта в ответ на запрос CRM с указанием следующих данных:

  • Адрес страницы
  • Цена товара
  • Валюта цены
  • Наличие на складе (да/нет)
На первом этапе предлагаю ограничить набор поддерживаемых валют и языков следующими диапазонами:

Валюта:

  • Доллар США
  • Евро
  • Рубль
  • Британский Фунт
Языки:

  • Английский
  • Немецкий
  • Испанский
  • Французский
  • Русский
Со своей стороны я готов предоставить необходимый объем данных для обучения нейросети.

В качестве результата работы необходимо предоставить:

  • Сам скрипт
  • Описание алгоритма (чтобы понимать как он устроен и в какую сторону можно его улучшать)
  • Инструкцию по работе со скриптом
Бюджет обсуждаем
4 года назад
Vikrupnov
Виктор 
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год назад

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Дмитрий
 
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