Программный модуль с использованием нейросети для определения цен

Требуется разработать программный модуль с использованием технологий нейросети для определения цен на товары в сети интернет.

Работы скрипта вижу следующим образом:

1. Программный модуль должен иметь API для получения запроса от нашей CRM.

В запросе будет передаваться:

Бренд

Артикул или название товара

Страну поиска

2. После получения запроса на прогноз цены, программный модуль должен обращаться по API к парсеру A-Parser (Серверный парсер, стоит на нашем сервере, у него есть готовое API и шаблон для парсинга поисковой выдачи, его настройка и обслуживание обеспечивается силами клиента). То есть по сути мы гуглим в заданном регионе запрос типа "Бренд Название товара" - например "seneca z170reg".

3. A-Parser возвращает заданное количество ссылок на страницы из поисковой выдачи (по-умолчанию 20 штук, но это настраивается).

4. Задача нейросети проанализировать полученные веб-страницы и ответить на вопросы:

Продается ли на данной странице указанный продукт?

Указана ли цена продукта и если да, то какая?

Есть ли данный продукт в наличии на складе?

5. Все адреса страниц, где найден запрашиваемый товар должны возвращаться по API скрипта в ответ на запрос CRM с указанием следующих данных:

Адрес страницы

Цена товара

Валюта цены

Наличие на складе (да/нет)

На первом этапе предлагаю ограничить набор поддерживаемых валют и языков следующими диапазонами:

Валюта:

Доллар США

Евро

Рубль

Британский Фунт

Языки:

Английский

Немецкий

Испанский

Французский

Русский

Со своей стороны я готов предоставить необходимый объем данных для обучения нейросети.

В качестве результата работы необходимо предоставить:

Сам скрипт

Описание алгоритма (чтобы понимать как он устроен и в какую сторону можно его улучшать)

Инструкцию по работе со скриптом

Бюджет обсуждаем