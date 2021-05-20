Необходимо сделать торговый бот для 2х бирж криптовалют. На одной бирже мы только получаем данные, на второй получаем данные и размещаем ордера на покупку и продажу. Данные с бирж для анализа можно получать по ...
Лабораторная работа Универ c++
задача 8
1. Создать класс ОКНО (координаты главной диагонали, заголовок,
цвет фона).
2. Определить конструкторы инициализации, копирования, деструкторы и
методы для изменения и чтения значений полей данного класса.
3. Перегрузить операцию + = (друг класса) для изменения координат окна,
операцию + (метод класса) для наложения двух окон, операцию присвоения
объектов =, потоковые операции ввода »и вывод« объектов.
4. Создать производные классы - КНОПКА с надписью и ОКНО С
ЗАГОЛОВКОМ И КНОПКОЮ. Определить необходимые данные, методы для работы с
данным, конструкторы и деструкторы, методы или операторные функции
ввода-вывода.
5. В рамках иерархии классов построить полиморфическое кластер на основе
виртуального метода установления координат окна или координат кнопки.
Продемонстрировать механизм позднего связывания.
6. Разработать класс Список ОКОН, содержащий массив объектов класса
ОКНО С ЗАГОЛОВКОМ И КНОПКОЮ. Изменить фокус ввода окна.
Смоделировать закрывания окна нажатием кнопки.
7. Для работы с массивом объектов построить и использовать класс-итератор.
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