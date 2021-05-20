Лабораторная работа Универ c++

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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задача 8

1. Создать класс ОКНО (координаты главной диагонали, заголовок,

цвет фона).

2. Определить конструкторы инициализации, копирования, деструкторы и

методы для изменения и чтения значений полей данного класса.

3. Перегрузить операцию + = (друг класса) для изменения координат окна,

операцию + (метод класса) для наложения двух окон, операцию присвоения

объектов =, потоковые операции ввода »и вывод« объектов.

4. Создать производные классы - КНОПКА с надписью и ОКНО С

ЗАГОЛОВКОМ И КНОПКОЮ. Определить необходимые данные, методы для работы с

данным, конструкторы и деструкторы, методы или операторные функции

ввода-вывода.

5. В рамках иерархии классов построить полиморфическое кластер на основе

виртуального метода установления координат окна или координат кнопки.

Продемонстрировать механизм позднего связывания.

6. Разработать класс Список ОКОН, содержащий массив объектов класса

ОКНО С ЗАГОЛОВКОМ И КНОПКОЮ. Изменить фокус ввода окна.

Смоделировать закрывания окна нажатием кнопки.

7. Для работы с массивом объектов построить и использовать класс-итератор.

4 года назад
guest_162152676017
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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