Разработать приложение для составления меню на месяц.

Необходимо разработать приложение, программу или документ для использования на ПК, с помощью которого можно автоматически формировать меню на 4 недели (1 месяц) на основе введенных исходных данных.

В качестве исходных данных используются:

- Четыре блока с описанием блюд:

Завтраки \ Перекусы \ Обеды \ Ужины.

Данные блоки можно редактировать в любое время, расширяя список блюд.

- Блок с нормой потребления;

- Блок с условием об исключаемых продуктах: молочные продукты, каши, помидоры или др. овощ, яйца.

Более подробная информация оговаривается с исполнителем.