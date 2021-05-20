Написать на языке Turbo Assembler программу, которая обеспечивает перевод введенного исходного числа в системе счисления 10-ичная в два числа иных систем счисления ( 2-ичная и 16-ичная) в графическом режиме. Четные числа выводятся синим цветом, ...
Разработать приложение для составления меню на месяц.
Необходимо разработать приложение, программу или документ для использования на ПК, с помощью которого можно автоматически формировать меню на 4 недели (1 месяц) на основе введенных исходных данных.
В качестве исходных данных используются:
- Четыре блока с описанием блюд:
Завтраки \ Перекусы \ Обеды \ Ужины.
Данные блоки можно редактировать в любое время, расширяя список блюд.
- Блок с нормой потребления;
- Блок с условием об исключаемых продуктах: молочные продукты, каши, помидоры или др. овощ, яйца.
Более подробная информация оговаривается с исполнителем.
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