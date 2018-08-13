Innosetup -> msi

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Закрыт1 заявка2336 просмотров

Добрый день,

Нужно сконвертить скрипт инсталлера инносетап iss в формат msi. Оттестить.

Описание функционала и сам скрипт готов выслать в ЛС.

Скрипт сам по себе несложный, но есть нюансы.

Ищу исполнителя с опытом.

4 года назад
soft4you
Дмитрий 
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3 месяца назад

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Владимир
 
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