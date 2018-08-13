Трекинг людей. Python + OpenCV

ПО необходимо для некоммерческого использования. Нужен будет исходный код и комментарии в основных местах.

По задумке программа должна использоваться в магазинах для анализа маршрута покупателей.

На вход подается один или несколько видеофайлов с видеокамер магазинов или ТЦ.

Основной функционал таков:

1. Простейший интерфейс. В первой вкладке можно добавить/удалить видеопотоки, во второй запустить/остановить программу и наблюдать за результатом анализа;

2. Трекинг человека (присвоение id отдельному человеку на фрейме);

3. Отрисовка маршрута человека (heat map);

4. Выделение маски (части видеопотока, которая будет обрабатываться).

Примеры программ, исходных видеофайлов и алгоритмов:

https://www.y.outube.com/watch?v=tq0BgncuMhs

https://www.y.outube.com/watch?v=N1cWWy5Yz0c

https://www.pyimagesearch.com/2018/08/13/opencv-people-counter/

Очень желательно, чтобы код не совпадал на 100% с прилагаемыми источниками.

При успешном выполнении заказа, готов продолжить сотрудничество. Нужно будет добавить следующие функции:

1. Проверка на наличие маски;

2. Проверка на наличие большой очереди;

3. Идентификация лица.

4. Подсчет вошедших и вышедших

Предлагайте свою цену за проект.