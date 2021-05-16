Разработка бота

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок223 просмотра
  • Формирование аккаунта
    • Имеется свое название
    • Привязывается свой прокси (из списка либо ручной ввод)
    • Хранит и использует cookie и localstorage
    • Хранит историю всех переходов и действий (в log файле)
    • Добавление и использование произвольного useragent
  • Использование поисковиков
    • Формирует поисковый запрос и выполняет поиск
    • Варианты поисковых запросов формируется в аккаунте (п.1)
    • Умеет различать рекламную выдачу и обычную
    • Настройка % вероятности выбора ссылки рекламный/не рекламный в аккаунте (п.1)
    • Настройка списка сайтов исключений, которые не открывать, если он есть в выдаче.
    • Настройка списка приоритетных сайтов, которые стоит открывать, если он есть в выдаче.
    • Списки приоритетности и исключений настраивается в аккаунте (п.1)
    • После завершения серфинга по выбранному сайту (п.5) с определенным % вероятности может выбрать другой сайт и также производить серфинг.
    • % вероятности выбора следующего сайта настраивается в аккаунте (п.1)
Тз в прикрепленных.

В отклике, укажите, пожалуйста, ваш вариант реализации/сроки/стоимость/релевантные кейсы.

Оболтусам не беспокоить.

4 года назад
Tatiana_And
Татьяна 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров