Ищется программист Python с опытом разработки на Python от 2х лет, под разработку парсера под не очень известную площадку. Капчи нет, есть авторизация. Нужна админка, торнадо, mysql, юзерагенты, куки, прокси (предоставляются приватные). ...
Виджет для сайта — скрипт (JS или JQuery) +HTML для изменения
Задача
Написать виджет для сайта — скрипт (JS или JQuery) +HTML для изменения в браузере опций в атрибуте платежной кнопки Сбер эквайринга из инпутов и рэнж-слайдера для вызова скрипта оплаты с переменными данными.
Нужно 2 виджета:
Для фиксированной цены:
Пользователь вводит в 1 поле — Фамилию Имя Отчество, в поле 2 — Номер телефона. И кликает на кнопку Оплатить, срабатывает скрипт приема оплаты с измененными даннымиПри вводе опция description атрибута onclick меняет содержимое на значения из инпутов + Название страницы из тега . </p><p> </p><p>Итоговый код кнопки перед кликом </p><p><code> </p><p><a onclick="ipayCheckout({ </p><p> amount:500, </p><p> currency:'RUB', </p><p> order_number:'', </p><p> description: 'Название страницы из тега <title> / Иванов Иван Иванович / +7 910 1234567'}, </p><p> function(order) { showSuccessfulPurchase(order) }, </p><p> function(order) { showFailurefulPurchase(order) })" </p><p> </p><p> class="btn btn-xs btn-outline btn-primary">Оплатить 500 руб. </p><p></a> </p><p></code> </p><p> </p><p><b>Для изменяемой цены:</b> </p><p>Пользователь вводит в 1 поле — Фамилию Имя Отчество, в поле 2 — Номер телефона, в рэнж-слайдере выбирает значение от 500 до 10 000 с шагом 500 (при этом изменяется сумма выше слайдера и на кнопке оплаты). И кликает на кнопку Оплатить, срабатывает скрипт приема оплаты с измененными данными. </p><p> </p><p>При вводе опция description атрибута onclick меняет содержимое на значения из инпутов + Название страницы из тега <title>. Опция amount меняет значение на сумму из рэнж-слайдера. </p><p><code> </p><p><a onclick="ipayCheckout({ </p><p> amount:1500, </p><p> currency:'RUB', </p><p> order_number:'', </p><p> description: 'Название страницы из тега <title> / Иванов Иван Иванович / +7 910 1234567'}, </p><p> function(order) { showSuccessfulPurchase(order) }, </p><p> function(order) { showFailurefulPurchase(order) })" </p><p> </p><p> class="btn btn-xs btn-outline btn-primary">Оплатить 1500 руб. </p><p></a> </p><p></code> </p><p> </p><p><b>Требования к верстке и доп. сведения</b><ul><li>JS или JQuery (минималистичный код).<li>HTML Bootstrap 4<li>CSS не нужен, за исключением рэнж сладера. Слайдер должен выглядеть примерно как на эскизе.<li>Должно работать на десктопах и на тачскринах.</ul>Инструкция по настройке кнопки Сбербанка:<a href="<a href="https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:paybutton:start">https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:paybutton:start</a></p>">https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:paybutton:start">https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:paybutton:start</a></p></a>
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