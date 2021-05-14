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Спуфер для StrategyQuant X
Здравствуйте.
Необходимо написать спуфер под программу StrategyQuant X.
Программа легальная, спуфер нужен для того, чтобы пользоваться триал версией.
Триал версию можно скачать здесь - https://strategyquant.com/download/.
Для получения триал ключа (если понадобится) необходимо здесь https://strategyquant.com/trial ввести любое имя и любую почту, на которую и придет ключ.
1. Язык программирования: любой.
2. Простой и понятный интерфейс (язык желательно английский).
3. В окне спуфера должны определяться и отображаться как оригинальный Hardware ID/HWID (который был при первом запуске программы), так и новый (оба можно либо выделить мышью и скопировать либо добавить рядом к каждому из них кнопку "Скопировать", на ваш выбор).
4. Также в окне должны быть три пункта на выбор, выбрав один из них - я должен буду нажать кнопку "Применить":
а) "Случайный": возможность выбрать случайный HWID (предоставлю примеры, на основании которых можно построить случайную генерацию);
б) "Произвольный": возможность вписать собственноручно любой HWID;
в) "Оригинальный": установка оригинального HWID, который был при первом запуске программы.
5. Установленный HWID должен сохраняться и после перезагрузки Windows.
7. Если это возможно, HWID должен применяться без перезагрузки системы.
8. Само собой, спуфер должен быть рабочим и ничего не "ломать" в Windows.
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