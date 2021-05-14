Спуфер для StrategyQuant X

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Закрыт3 заявки9614 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо написать спуфер под программу StrategyQuant X.

Программа легальная, спуфер нужен для того, чтобы пользоваться триал версией.

Триал версию можно скачать здесь - https://strategyquant.com/download/.

Для получения триал ключа (если понадобится) необходимо здесь https://strategyquant.com/trial ввести любое имя и любую почту, на которую и придет ключ.

1. Язык программирования: любой.

2. Простой и понятный интерфейс (язык желательно английский).

3. В окне спуфера должны определяться и отображаться как оригинальный Hardware ID/HWID (который был при первом запуске программы), так и новый (оба можно либо выделить мышью и скопировать либо добавить рядом к каждому из них кнопку "Скопировать", на ваш выбор).

4. Также в окне должны быть три пункта на выбор, выбрав один из них - я должен буду нажать кнопку "Применить":

﻿а) "Случайный": возможность выбрать случайный HWID (предоставлю примеры, на основании которых можно построить случайную генерацию);

﻿б) "Произвольный": возможность вписать собственноручно любой HWID;

﻿в) "Оригинальный": установка оригинального HWID, который был при первом запуске программы.

5. Установленный HWID должен сохраняться и после перезагрузки Windows.

7. Если это возможно, HWID должен применяться без перезагрузки системы.

8. Само собой, спуфер должен быть рабочим и ничего не "ломать" в Windows.

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