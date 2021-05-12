Необходимо создать в AMOCRM публичный виджет телефонии, со следующим функционалом: · Звонки клиентам из amoCRM на любой контакт в один клик · ...
Разработать чат-бот для телеграма с админкой
Бот для продаж c2c. Есть полное ТЗ, с описанием функционала:
https://docs.google.com/document/d/17ngsj8W1Z-_j4QrJzOnUl4yD9iPFzqq4drSv9AHpS9c/edit По стоимости – предложение буду ждать от вас.
Заявки фрилансеров
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