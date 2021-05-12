Разработать чат-бот для телеграма с админкой

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка585 просмотров

Бот для продаж c2c. Есть полное ТЗ, с описанием функционала:

https://docs.google.com/document/d/17ngsj8W1Z-_j4QrJzOnUl4yD9iPFzqq4drSv9AHpS9c/edit По стоимости – предложение буду ждать от вас.

4 года назад
guest_16209326291385
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Виджет для amocrm

    Необходимо создать в AMOCRM публичный виджет телефонии, со следующим функционалом: · Звонки клиентам из amoCRM на любой контакт в один клик · ...

    AmoCRM
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программа для обработки изображений на C#/

    Необходима программа обработки изображения. Нужно три задачи: 1) Опрелелить порог фильтрации изображения. 2) Применить фильтр (оператор) Собеля на выявление общего контура изображения. 3) При помощи алгоритма Жука опредилить контур конкретного ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Микросервис тестирования в Visual Studio

    Написать программу на C# в Visual Studio с использованием Blazor/Razor. TestService.API  (приложение) TestService.domain (там будут описаны основные классы) TestService.Infrastructure ) в виде микросервиса тестирования знаний сотрудников/студентов какого либо предприятия. Данный микросервис должен иметь возможность ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Таблица рекордов для змейки на C

    Не могу правильно сделать так, чтобы если человек с одним и тем же именем перезаписывал рекорд и запись была одна, а не несколько, чтобы выводило его максимальный рекорд на C

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программа на Python (задача Марковица)

    Необходимо написать программу на языке Python с комментариями, которая находит доли бумаг (структуру портфеля) при заданной доходности при минимальном возможном при этой доходности риске. Котировки акций надо загружать с файла. Сумма долей акций в портфеле ...

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт по авто-установке и настройке проксирующего сервера мультиплекс

    $150

    Задача такова: Есть паблик сокс-прокси сервисы, предоставляющие свои соксы на платной основе, и имеющие авторизацию по IP (привязка к IP пользователя, так что только он может пользоваться соксами и только с указанного IP). ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Код для курсовой

    Нужно написать приложение на C#, используя WPF. Суть задания состоит в реализации метода наименьших квадратов, и вывода результата в виде графика. Имеется методичка с описанием метода В качестве входных данных можно взять ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад