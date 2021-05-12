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Скелетное разложение матрицы на языке Python
Необходимо реализовать программу на языке Python, производящую скелетное разложение матрицы произвольной размерности. На вход подаётся матрица A, на выход — матрицы B и C. Формат ввода и вывода — произвольный. Также требуется краткая инструкция по работе программы. Дедлайн - 18 мая.
P.S. Имею представление об алгоритме — затрудняюсь в реализации.
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