Скелетное разложение матрицы на языке Python

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Закрыт1 заявка1425 просмотров

Необходимо реализовать программу на языке Python, производящую скелетное разложение матрицы произвольной размерности. На вход подаётся матрица A, на выход — матрицы B и C. Формат ввода и вывода — произвольный. Также требуется краткая инструкция по работе программы. Дедлайн - 18 мая.

P.S. Имею представление об алгоритме — затрудняюсь в реализации.

Python
4 года назад
guest_16209431422849
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Вадим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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