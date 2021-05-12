Создание бота

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Нужно написать программу для оповещений, при появлении на сайте конкретных предметов с разными критериями. Сайт: https://market.csgo.com/

Коротко о сайте, и как должно работать оповещение: это сайт для продажи игровых предметов, на него обильно поступают новые предметы, обычные(1 скриншот) и с наклейками(2 скриншот). Нам нужно чтобы бот отслеживал появление предметов с определёнными наклейками и оповещал об этом.

Оповещение может приходить любым способом, главное чтобы приходило сразу с ссылкой, или с названием предмета и наклейки для быстрого поиска вручную.

Желательно сразу узнать, насколько быстро это всё будет происходить. Какой интервал будет между выставлением предмета на продажу и дальнейшего оповещения.

4 года назад
guest_16209334515301
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