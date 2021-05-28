abramianyur

Юрий abramianyur

 
44 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Десктопная и мобильная разработка

Лаборант на кафедре информационных технологий в прошлом, ушедший во фриланс) Предпочтительнее десктопная разработка, мобильная в основном с Xamarin или в RAD Studio.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

cicada3301_
Александр 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$67
10 баллов
4 года назад
Разработать студенческий проект
С полной ответственностью рекомендую Юрия в качестве надежного и ответственного исполнителя. Заказ был сделан в срок. Проблем со связью не было. На все вопросы ответил подробно и грамотно.
Всё прошло хорошо. Особых запросов не выставлялось, быстро договорились.
Ответный отзыв