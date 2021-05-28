Десктопная и мобильная разработка
Лаборант на кафедре информационных технологий в прошлом, ушедший во фриланс) Предпочтительнее десктопная разработка, мобильная в основном с Xamarin или в RAD Studio.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Парсер плохо структурированных экз. билетов в бд79 просмотров
- Быстрая печать с android с высоким качеством80 просмотров
Отзывы заказчиков
$67
10 баллов
4 года назад
С полной ответственностью рекомендую Юрия в качестве надежного и ответственного исполнителя. Заказ был сделан в срок. Проблем со связью не было. На все вопросы ответил подробно и грамотно.
Ответный отзыв
Всё прошло хорошо. Особых запросов не выставлялось, быстро договорились.