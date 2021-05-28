Разработать студенческий проект

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Завершен2 заявки2480 просмотров

Необходимо: разработать программное средство на C# или на C++ в Visual Studio, функционал которого сводится к приближению некоторой двумерной геометрии расчетной сеткой. (Без моделирования физических процессов). Описание проекта находится в прикреплённом файле. Дедлайн 3 июня. Цена договорная.

4 года назад
cicada3301_
Александр 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

abramianyur
Юрий 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$67
7 дней
Escrow
С полной ответственностью рекомендую Юрия в качестве надежного и ответственного исполнителя. Заказ был сделан в срок. Проблем со связью не было. На все вопросы ответил подробно и грамотно.
Всё прошло хорошо. Особых запросов не выставлялось, быстро договорились.

Заявки фрилансеров

abramianyur
Юрий 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад