Qt/c++ доработать оконное приложение

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Закрыт1 заявка2002 просмотра

Нужно, чтобы при нажатии на кнопку в одном окне во втором другая кнопка меняла свой цвет при выполнении условий

4 года назад
guest_16212060297897
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад