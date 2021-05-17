Ищется программист Python с опытом разработки на Python от 2х лет, под разработку парсера под не очень известную площадку. Капчи нет, есть авторизация. Нужна админка, торнадо, mysql, юзерагенты, куки, прокси (предоставляются приватные). ...
C# Разработка экспертной системы «Выбор персонального компьютера»
Задача - разработка экспертной системы «Выбор персонального компьютера».
Программная реализация на C#.
Результат работы:
1. Древо решений
1.1. Вопросы не должны повторяться более 2 раз;
1.2 Рекомендуемая длина ветви 3-6 вершин;
1.3 Промежуточные вершины делать не рекомендуется;
2. Таблица переменных;
3. База знаний (правила, кол-во - 30);
4. Блок-схема алгоритма программной реализации;
5. Программная реализация ЭС (дружелюбный интерфейс).
Желательно отражать в окне программы вопросы из дерева решений и ответы на них, т.е. отобразить
«цепочку логических выводов. Приложен пример древа решений к "ситуации бурения".
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