Требуется сделать программу (чекер)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки1431 просмотр

Основной функционал, проверка транзакций на сайте блокчейн.

Если в кратце то: заходит на сайт, чекает транзакцию если есть, то записывает кошелек в файл.

Пишите на проект напишу подробное тз.

4 года назад
guest_15993964007243
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
15 минут назад
1 отзыв
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Проект на threejs

    Ищу javascript-разработчика для следующей задачи Есть тестовый проект (доступ к фтп предоставлю) https://test.site3d.site При клике на объект осуществляется полет камеры сначала к верхней точке, а потом перемещение взгляда к исходной точке. Можно вращать камеру вокруг ...

    JavaScript
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скелетное разложение матрицы на языке Python

    Необходимо реализовать программу на языке Python, производящую скелетное разложение матрицы произвольной размерности. На вход подаётся матрица A, на выход — матрицы B и C. Формат ввода и вывода — произвольный. Также требуется краткая инструкция по ...

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание бота

    Нужно написать программу для оповещений, при появлении на сайте конкретных предметов с разными критериями. Сайт: https://market.csgo.com/ Коротко о сайте, и как должно работать оповещение: это сайт для продажи игровых предметов, на него обильно поступают новые ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Виджет для amocrm

    Необходимо создать в AMOCRM публичный виджет телефонии, со следующим функционалом: · Звонки клиентам из amoCRM на любой контакт в один клик · ...

    AmoCRM
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программа для обработки изображений на C#/

    Необходима программа обработки изображения. Нужно три задачи: 1) Опрелелить порог фильтрации изображения. 2) Применить фильтр (оператор) Собеля на выявление общего контура изображения. 3) При помощи алгоритма Жука опредилить контур конкретного ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Микросервис тестирования в Visual Studio

    Написать программу на C# в Visual Studio с использованием Blazor/Razor. TestService.API  (приложение) TestService.domain (там будут описаны основные классы) TestService.Infrastructure ) в виде микросервиса тестирования знаний сотрудников/студентов какого либо предприятия. Данный микросервис должен иметь возможность ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Таблица рекордов для змейки на C

    Не могу правильно сделать так, чтобы если человек с одним и тем же именем перезаписывал рекорд и запись была одна, а не несколько, чтобы выводило его максимальный рекорд на C

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад