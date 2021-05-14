Помочь с POST запросом

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка1452 просмотра

Есть бот, который ретранслирует посты с определенного телеграм канала, в мой телеграм канал. Развернул на heroku и работает.

Также необходимо отправлять эти посты на форум POST запросом. Нужно с этим помочь.

4 года назад
Colcefer
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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