Здравствуйте. Необходимо написать спуфер под программу StrategyQuant X. Программа легальная, спуфер нужен для того, чтобы пользоваться триал версией. Триал версию можно скачать здесь - https://strategyquant.com/download/. Для получения триал ключа (если понадобится) ...
Помочь с POST запросом
Есть бот, который ретранслирует посты с определенного телеграм канала, в мой телеграм канал. Развернул на heroku и работает.
Также необходимо отправлять эти посты на форум POST запросом. Нужно с этим помочь.
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