Разработка программы для ведения аккаунтов Вконтакте

Нужна программа для прослушивания плейлистов ВКонтакте. Основные требования:

- Авторизация и одновременная параллельная работа 1000+ аккаунтов через мобильные прокси с указанием юзерагентов

- Прослушивание плейлистов из заданного списка

- Цикличность работы программы (не нужно перезапускать после одного прохода по каждому плейлисту)

- Отображение текущего количества прослушиваний на каждом плейлисте

- Возможность рандомизации последовательности прослушивания

- Табличный лог по датам для отслеживания динамики по каждому плейлисту

- Добавление фиксированного количества прослушиваний на определенный плейлист (аккаунты "слушают" его в общем потоке, но по достижении поставленной цели плейлист исключается из потока)

- Выставление интервала периода авторизации аккаунтов в секундах

- Выставление интервалов перехода между плейлистами (от ... до ... с)

- Выставление длительности прослушивания плейлиста (полностью или ... с)

- Задание расписания работы для всех аккаунтов и для каждого по отдельности

- Желательно принятие дополнительных мер для избегания банов аккаунтов из-за подозрительной активности (возможно, добавление функции "гулялки": посещение сообществ из заданного списка или из сообществ аккаунта, вступление в сообщества, лайк случайной записи/случайного комментария, репост случайной записи, оставление комментария; настраиваемый процент вероятности совершения одного из действий или не совершения никакого)

- Желательно добиться минимально возможной нагрузки на ресурсы компьютера при работе программы