Основной функционал, проверка транзакций на сайте блокчейн. Если в кратце то: заходит на сайт, чекает транзакцию если есть, то записывает кошелек в файл. Пишите на проект напишу подробное тз.
Разработка программы для ведения аккаунтов Вконтакте
Нужна программа для прослушивания плейлистов ВКонтакте. Основные требования:
- Авторизация и одновременная параллельная работа 1000+ аккаунтов через мобильные прокси с указанием юзерагентов
- Прослушивание плейлистов из заданного списка
- Цикличность работы программы (не нужно перезапускать после одного прохода по каждому плейлисту)
- Отображение текущего количества прослушиваний на каждом плейлисте
- Возможность рандомизации последовательности прослушивания
- Табличный лог по датам для отслеживания динамики по каждому плейлисту
- Добавление фиксированного количества прослушиваний на определенный плейлист (аккаунты "слушают" его в общем потоке, но по достижении поставленной цели плейлист исключается из потока)
- Выставление интервала периода авторизации аккаунтов в секундах
- Выставление интервалов перехода между плейлистами (от ... до ... с)
- Выставление длительности прослушивания плейлиста (полностью или ... с)
- Задание расписания работы для всех аккаунтов и для каждого по отдельности
- Желательно принятие дополнительных мер для избегания банов аккаунтов из-за подозрительной активности (возможно, добавление функции "гулялки": посещение сообществ из заданного списка или из сообществ аккаунта, вступление в сообщества, лайк случайной записи/случайного комментария, репост случайной записи, оставление комментария; настраиваемый процент вероятности совершения одного из действий или не совершения никакого)
- Желательно добиться минимально возможной нагрузки на ресурсы компьютера при работе программы
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