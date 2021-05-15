Бот для Binance

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки1847 просмотров

Добрый день.

Необходим бот для Binance Features, торговля по сигналам из телеграм каналов.

Размещение на удаленном сервере Vultr, Япония, Windows server 16.

Очень важна скорость срабатывания.

Подробнее по ссылке на гугл докс:

https://docs.google.com/document/d/1YzYfYU4NowcV43U55qqRFLoQsUF5E9bOwiNXhTfoIaY

4 года назад
YeaBoi
Марк 
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