Нужен разработчик на GO

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  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки1874 просмотра

Нужно перенести проект на GO и внести несколько правок

Бюджет и сроки по договорённости

4 года назад
a456
46 лет
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Дмитри
 
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Сергей
 
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