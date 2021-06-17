Тестовый заголовок

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Моя цель - ...!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 11-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Мой стартовый шаблон для быстрой верстки сайтов - URL

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: asraysun﻿

Skype: zapoland1 (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Верстка[сделать url link to my portpholio page] кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность[линка на портфолио с работами], отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов[здесь тоже линка на моё портфолио с работами с данной категорией]

- Профессиональное обслуживание, наполнение[ссылка на категорию наполнение в моем портфолио], поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.(уточнить технологии)

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм:asraysun﻿

Skype: zapoland1 (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.(ознакомиться с технологиями)

Образование:

- Средне-специальное

Прочее:

портфолио: https://asraysun.github.io/

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм:asraysun﻿

Skype: zapoland1 (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком