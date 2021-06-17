Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Моя цель - ...!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 11-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Мой стартовый шаблон для быстрой верстки сайтов - URL
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: asraysun
- Skype: zapoland1 (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка[сделать url link to my portpholio page] кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность[линка на портфолио с работами], отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов[здесь тоже линка на моё портфолио с работами с данной категорией]
- Профессиональное обслуживание, наполнение[ссылка на категорию наполнение в моем портфолио], поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.(уточнить технологии)
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм:asraysun
- Skype: zapoland1 (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.(ознакомиться с технологиями)
Образование:
Прочее:
портфолио: https://asraysun.github.io/
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм:asraysun
- Skype: zapoland1 (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС