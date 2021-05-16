Написать программу для семи инфракрасных датчиков ардуино

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Закрытнет заявок1814 просмотров

написать небольшую программу для семи инфракрасных датчиков ардуино с двуми пинами, чтобы при пересечении луча воспроизводился заданный для конкретного датчика звук. прикрепляю 7 звуковых файлов для каждого

4 года назад
guest_16211715953255
4 года в сервисе
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4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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