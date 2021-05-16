Python бот для телеграмм!

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт17 заявок2141 просмотр

Срочно нужен бот для телеграмм! Бюджет до 1000 в зависиммоти от работы. Все подробности в личных сообщениях тут или в месенджере. Возму первого питон программиста.

Python
4 года назад
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