kotadd

Евгений kotadd

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

PythonSelenium

Pytesseract

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Отзывы заказчиков

winxp1
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
$50
10 баллов
3 года назад
Обойти рекапчу 2
PythonSelenium
Отличный исполнитель. Всегда на связи. Сделал быстро и качественно. Рекомендую!!!
ТЗ четкое, всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
vovadima12
Владимир 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нужен один скрипт для Davinci Resolve на Lua или Python
Python
Заказ был тяжелый и немного необычный. Евгений единственный, кто откликнулся и при этом не поленился разобраться с деталями. Рекомендую его. Спасибо за хорошую работу!
Благодарю за сотрудничество, это был замечательный опыт! )
Ответный отзыв
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Написать скрипт на питоне
Python
Отлично поработали с Евгением! В будущем буду обращаться.
Отлично поработали )
Ответный отзыв
KomlevDaniil
Даниил 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
4 года назад
Решить задачи на Python
Python
Отличная работа! Были соблюдены все требования и пожелания при невысокой цене. Евгений задавал уточняющие вопросы, подошел к делу ответственно. Было приятно сотрудничать. Спасибо!
Приятно работать с человеком! Внимательный, лояльный и доброжелательный! Отвечает на все доп.вопросы, всегда на связи ! Было приятно работать )
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