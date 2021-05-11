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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
PythonSelenium
Отличный исполнитель. Всегда на связи. Сделал быстро и качественно. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
ТЗ четкое, всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству
$20
10 баллов
4 года назад
Python
Заказ был тяжелый и немного необычный. Евгений единственный, кто откликнулся и при этом не поленился разобраться с деталями. Рекомендую его. Спасибо за хорошую работу!
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество, это был замечательный опыт! )
$10
10 баллов
4 года назад
Python
Отлично поработали с Евгением! В будущем буду обращаться.
Ответный отзыв
Отлично поработали )
$9
10 баллов
4 года назад
Python
Отличная работа! Были соблюдены все требования и пожелания при невысокой цене. Евгений задавал уточняющие вопросы, подошел к делу ответственно. Было приятно сотрудничать. Спасибо!
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком! Внимательный, лояльный и доброжелательный! Отвечает на все доп.вопросы, всегда на связи ! Было приятно работать )