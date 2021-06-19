Как это выглядит со стороны пользователя: Пользователь входит на сайт по логину\паролю, дальше он переходит на определенную страницу, вставляет в поле ввода - почту, ждет и получает результат. ...
Написать скрипт на питоне
Необходимо написать ocr скрипт на python и расширить его по моему ТЗ
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