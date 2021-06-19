Написать скрипт на питоне

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Завершен3 заявки1343 просмотра

Необходимо написать ocr скрипт на python и расширить его по моему ТЗ

Python
4 года назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kotadd
33 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$10
3 дня
Escrow
Отлично поработали с Евгением! В будущем буду обращаться.
Отлично поработали )

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kotadd
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