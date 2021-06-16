Модернизация и развитие сайта Welltory

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1157 просмотров

Контекст:

Имеем многостраничный сайт welltory.com, который состоит из:

- страниц написанных только кодом

- страниц типовых статей собранных на divi конструкторе.

Задача:

Отказаться от divi конструктора и перенести типовые страницы-статьи на template, остальные оставить чисто вёрсткой.

В дальнейшем развивать сайт:

- вёрстка новых страниц по макету

- вёрстка сложных элементов (напр. карусели отзывов)

- оптимизация скорости сайта

- поддержка актуальности плагинов

- мониторинг состояния сайта

Требования:

Работаете с системами версионирования Git

Можете следовать gitflow

Понимаете зачем нужен staging и prod сервера и как переносить (деплоить) код и базу со staging на prod (со спецификой WP)

Представляете, как оптимизировать скорость работы сайта

Понимаете специфику CDN и его кэша

GitWordPress
4 года назад
romawelltory
Роман 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
4 года назад