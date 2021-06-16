Полное наполнение ИМ на Opencart 3 Категории: создание категорий, сопоставление категорий для загрузки товарами, отключение категорий для загрузки товарами, наценки по категориям Товары: загрузка товаров, описание, артикул, минимальное кол-во для заказа, цена с ...
Модернизация и развитие сайта Welltory
Контекст:
Имеем многостраничный сайт welltory.com, который состоит из:
- страниц написанных только кодом
- страниц типовых статей собранных на divi конструкторе.
Задача:
Отказаться от divi конструктора и перенести типовые страницы-статьи на template, остальные оставить чисто вёрсткой.
В дальнейшем развивать сайт:
- вёрстка новых страниц по макету
- вёрстка сложных элементов (напр. карусели отзывов)
- оптимизация скорости сайта
- поддержка актуальности плагинов
- мониторинг состояния сайта
Требования:
Работаете с системами версионирования Git
Можете следовать gitflow
Понимаете зачем нужен staging и prod сервера и как переносить (деплоить) код и базу со staging на prod (со спецификой WP)
Представляете, как оптимизировать скорость работы сайта
Понимаете специфику CDN и его кэша
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