Небольшие правки в WP-Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1138 просмотров

4 пункта типа:

- название тов позиции спустить из шапки сайта вниз – в колонку с товаром, над фото и ценой

- сделать ссылку на регистрацию пользователя. регистрация реализована, но надо сделать кнопку.

- создать левую колонку с рубриками в Блоге. рубрики в админке реализованы

- пара мелких глюков.

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WooCommerceWordPress
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