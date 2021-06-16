Небольшие правки в WP-Woocommerce

4 пункта типа:

- название тов позиции спустить из шапки сайта вниз – в колонку с товаром, над фото и ценой

- сделать ссылку на регистрацию пользователя. регистрация реализована, но надо сделать кнопку.

- создать левую колонку с рубриками в Блоге. рубрики в админке реализованы

- пара мелких глюков.

Далее в личку.