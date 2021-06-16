Верстка и программирование сайта по ТЗ

[table]ЗадачаПривет! Мы digital-агентство «Saitcraft». У нас открыта позиция fullstack-разработчика, который занимается разработкой и доработкой корпоративных сайтов. Рассматриваем кандидатов на проекты на конкурсной основе. Просьба по возможности сразу прикладывать портфолио. После общения Мы выдадим вам небольшое оплачиваемое тестовое задание , если вы с ним справитесь то приступим к работе .

Базовые навыки:

- Тайм менеджмент(качественно и в срок)

- Отличное знание HTML, CSS, JavaScript (ECMAScript 5).

- Умение верстать адаптивные сайты с поддержкой кроссбраузерности (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer 11, Microsoft Edge).

- Отличное знание PHP (5.4+, 7).

- Хорошее знание Unix систем, подготовка и настройка сервера для работы (Nginx/Apache)

- Хорошее знание CMS 1С-Битрикс и, желательно, NetCat.

- Базовое знание языка запросов SQL, опыт работы с MySQL (5).