Сделать сайт под ключ на WordPress

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Закрыт13 заявок1135 просмотров

Здравствуйте!Что нужно сделать: Нужно реализовать сайт под ключ на WordPress где будет реализована отправка личных сообщений и подключение оплат.Обязательные требования Знания WordPress Уметь делать сайт под ключиЖду ваших предложений.

WordPress
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